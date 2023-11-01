出身基隆的藝人許效舜與妻子同時也是大屯山扶輪社社長的陳愉為鼓勵基隆長輩走出家門，特別在中山區基隆地標附近的「三千宮」舉辦免費義剪。圖為專業髮型設計師替長輩義剪之情形。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

出身基隆的藝人許效舜與妻子同時也是大屯山扶輪社社長的陳愉為鼓勵基隆長輩走出家門，特別在中山區基隆地標附近的「三千宮」舉辦免費義剪。圖為議長童子偉（左三）及許效舜（右三）替長輩為上理髮圍裙之情形。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

出身基隆的藝人許效舜（中）與妻子同時也是大屯山扶輪社社長的陳愉為鼓勵基隆長輩走出家門，特別在中山區基隆地標附近的「三千宮」舉辦免費義剪。據了解，許效舜希望能為同鄉基隆的社區長輩做一些事，加上他與「三千宮」的主委林國長是好友，最後促成了本次義剪活動。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆邁向超高齡社會，許多長者久居於山上，因行動不便較不願外出。為鼓勵長者多出門互動，出身基隆的藝人許效舜與其妻大屯山扶輪社長陳愉1日在中山區三千宮舉辦義剪，期望鼓勵長者勇於走出家門，重拾自信。議長童子瑋到場力挺表示，基隆許多長輩需要被服務，如果有機會多出來互動，對於預防失智和失能，一定有正面的效果。

據了解，基隆除了是藝人許效舜哥的故鄉，他在今年更榮任基隆文化觀光資詢委員會主委。也因好友「三千宮」的主委林國長，恰巧也是基隆扶輪社資深社友。在多方機緣之下，雙方談起是否有機會為當地社區的長者來做一些事，加上得知當地有許多高齢獨居長輩、甚至是中低收入戶生活較困苦的長者，由於長期獨居較少出門，情緒鬱悶，對於生活也逐漸喪失自信與熱情，進而促成這次義剪活動。

本次義剪吸引許多長者前來，當設計師使用嶄新的理髮工具為長者們理髮，長者們眼睛都為之一亮，有人甚至笑說「從來沒有這樣過的體驗，感覺好高級喔」。

受邀出席的基隆市議會議長童子瑋表示，這次感謝扶輪社善舉讓長者有最帥的髮型，也謝謝三千宮主委林國長長期照顧社區長輩，其中有台日全方位觀光大使之稱的許效舜加入，更是讓活動增色不少。

童強調，基隆即將進入超高齡社會，有許多長輩需要被服務，如果有機會讓他們走進宮廟，加上有公益團體願意舉辦義剪活動，讓長者彼此間有更多互動，對於延緩失智、失能等一定有正面助益。這次義剪的地點三千宮位在基隆西岸，有最美的山景與海景，相信未來市議員們會努力提出更好的觀光計劃方案，讓基隆市民享有更好的環境。

許效舜的太太，同時也是大屯山扶輪社社長的陳愉指出，創社以來，已連續在國際扶輪基金的全球獎助金下，持續做了6年的失智長者的社會服務，深刻認為更多長者的生活基本需求更是需要我們的投入。我們想要告訴每一位長輩，無論於任何年紀與環境，我們都要好好愛自己。也期望透過為長者義剪，鼓勵長者勇於走出家門，妝扮自己，重拾自信，掌握自己的人生第九局。