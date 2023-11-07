基隆市公車循環站7日上午出現一名老翁，以類似「洗門風」的方式，向遭他訐譙的公車司機道歉。（張志康攝）

基隆市公車循環站7日上午出現一名舉著旗子的7旬老翁，引起不少民眾的好奇。原來這名李姓老翁今年6月搭公車時，因細故與公車司機發生爭執，過程中用「五字經」訐譙司機。後續雙方和解，李翁需公開道歉，便選擇自製旗幟，上書道歉話語，站在循環站「洗門風」。

據了解，李翁今年6月24日在基隆市暖暖區源遠路的康樂新村站，搭上由童姓司機駕駛，開往幸福華城方向的R86路線市公車。上車後未久，因為李翁仍在找坐位，車子卻已經開動，李翁一時重心不穩讓他嚇了一跳，便上前與童姓司機理論，接著發生爭執。

在爭執過程中，李翁一時氣憤直接以台語飆出「五字經」國罵，童姓駕駛擔心遭李翁攻擊，便先行將公車靠邊，經與車上乘客解釋後報警處理。待警方到場錄案後，童姓駕駛還繼續載運乘客，並於下班後赴派出所做後續筆錄。

全案在函送基隆地檢署後，雙方調閱了公車上關於事發過程的監控影片，經檢察官偵辦，雙方同意和解，並要求李翁應公開道歉。

李翁左思右想，認為既然要公開道歉，就索性做得徹底一點，就自費製作了「道歉旗幟」，7日上午10時左右，來到基隆市區東岸商場前的公車循環站，以類似「洗門風」的方式，公開向童姓司機道歉。另外預計也將另外包一個紅包，慰問遭他辱罵的司機。

在現場的民眾表示，老翁這樣為自己的錯誤行為負責，值得贊許，也有民眾表達不以為然。