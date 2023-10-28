台鐵集集線濁水站位於南投縣名間鄉，是該支線唯一辦理列車交會的車站。（楊靜茹攝）

交通部簡報指出，集集線設施改善及田中支線總經費110億元，其中30億元興建台鐵田中站至高鐵彰化站的田中支線，預計2029年12月完成。（楊靜茹攝）

總統蔡英文說，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時爭取集集線連結田中高鐵，預計田中支線2029年完工。（楊靜茹攝）

交通部為了增加高鐵彰化站搭乘人數、改善南投交通，去年11月核定110億元興建台鐵田中站至高鐵彰化站的田中支線並改善集集線，總統蔡英文28日至集集線濁水站視察，宣布田中支線2029年完工，屆時濁水站到高鐵彰化站只要半小時。

民進黨籍立委蔡培慧表示，南投屬觀光大縣，交通網絡特別重要，所以她擔任行政院中部辦公室執行長時，積極爭取集集線連結高鐵彰化站，2021年11月起曾多次拜訪交通部爭取經費，2022年11月交通部核定編列110億元，將集集支線基礎設施翻新改善、興建台鐵田中站至高鐵彰化站的田中支線。

交通部簡報指出，將花23.6億元改善集集線沿線基礎設施，預計2026年7月完工，並斥資約30億元興建台鐵田中站至高鐵彰化站的田中支線，2029年12月完成，期間將花56.7億元添購新車廂，未來從台鐵濁水站搭火車到高鐵彰化站只要30分鐘。

蔡英文說，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，便積極爭取集集線連結田中高鐵，夢想即將一步步實現，預計田中支線2029年完工後，台鐵集集支線連結高鐵彰化站，未來名間鄉濁水站至高鐵彰化站車程只要30分鐘。

國民黨籍立委參選人、南投縣議員游顥說，2014年，蔡英文還是民進黨黨主席時，就說捷運進南投，她若當總統一定列為優先項目，眼見蔡英文就要卸任了，到現在只有一個中央、地方共同努力爭取的集集線銜接高鐵彰化站的田中支線執行中，「南投人回家的路好漫長」！

游顥指出，集集支線基礎設施改善計畫，是南投縣長許淑華2019年時任立委時積極爭取，由時任南投縣長林明溱提報，是前瞻基礎建設核定的既有計畫，呼籲蔡培慧不要再將他人努力收割成個人政績騙選票，也呼籲中央不要差別待遇，選前才來開支票、騙選票，「蔡英文執政8年，台中捷運、南投建設、中台灣發展也被卡8年」。