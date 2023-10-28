2024總統大選藍白合陷入僵局，立委選舉新北市第7選區（板橋東區）先藍白整合成功，國民黨立委參選人葉元之找來上屆同選區的民眾黨立委候選人吳達偉直播，吳達偉表態這次不參選立委，全力支持葉元之。

吳達偉肯定葉元之在新北市議會的問政表現，看好葉在立院也能做個專業立委。吳達偉說，葉元之在議會的質詢監督，就事論事，講的話一般人聽得懂，不像很多議員為罵而罵，潑婦罵街的質詢。葉元之雖然有時候上節目表現詼諧幽默，但問政是相當有料。

吳達偉分析，民進黨立委羅致政因為是英系的關係，跟蔡英文的滿意度是連動的，而蔡英文最近不滿意度高於滿意度，代表葉元之在中間選民有很大的拓展票源空間。

至於總統大選藍白會不會合？吳達偉預測，藍白政黨協商應該很快就會有結果，但是兩黨支持者都是支持各自的候選人做正的，目前看起來，總統這局各自參選的機會比較高。

熟悉網路的吳達偉認為，網路或社群的風向都是比較反政府，任何人執政都一樣，在馬英九時代，大家就常開馬英九玩笑，但現在民進黨愈來愈威權，讓台灣的社群不敢講真話。所以要改變，要推動政黨輪替。