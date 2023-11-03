2024總統大選藍白合難成局，針對國民黨主席朱立倫提的納入小雞投票、政黨支持度兩個新方案，民眾黨總統參選人柯文哲再度拒絕，並堅持全民調，也讓步說「誤差範圍內願居副手」。對此，侯辦組織副召謝龍介指出，國民黨之所以沒有直接答應全民調，也是其中有對藍營不公平之處，如果真的要公平，那不如來擲筊、抽籤。

謝龍介今（3）日在中時新聞網YouTube節目《政風雲》指出，全民調柯文哲占便宜，但並不科學，柯文哲又講求科學，全民調就是誤差最大的民調，尤其是手機占比高的情況下，而且民眾接到手機民調回答往往很不耐煩，尤其現在詐騙電話很多，一堆人根本不接電話，我們是要討論最後能贏的。

除此之外，謝龍介還提到，民進黨到1/13之前一定會動員所有支持者，國民黨也能動員，這能不放下去比嗎？有動員能力打電話叫人出來投票，不把這個列入，對國民黨公平嗎？「你認為對你公平，但對我其實不公平，公平要基於兩方認同的方式。」謝龍介稱，現在有人跟他說比民調最公平，自己都回「來擲筊、抽籤不是更公平」。

主持人葉宣婕問到，藍白合的「最後時間」到底是在什麼時候？謝龍介表示，萬一柯文哲最後說「登記到24日」，那國民黨該怎麼辦，這種情況不但沒辦法擊垮賴清德，還會先擊垮藍、白的支持者。謝龍介甚至透露，「有朋友打電話給他，說晚上做夢夢到藍白合，結果報紙打開來沒有合。」