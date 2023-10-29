正隆總經理張清標表示，集團致力推動永續智慧造紙，去年結合農林資源整合紙品、能源、水3大資源循環，開創全台最大再生3R PLUS循環商模。對外推動回收供應鏈轉型升級，更首創產業碳中和聯盟、推動二次森林永續教育，打造貫穿產業及社會的永續循環生態系。

正隆2019年啟動「智紙4.0」低碳轉型，耗資上百億元走向智慧創新，極大化「以再生循環為利基」的碳中和能力。去年更整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS。

藉此，正隆推升回收紙再生率達92.5％、廢棄物資源化95.6％、水資源循環96.3％、替代燃料率10.3％。同時，也細化再生資源應用、提高製造附加價值，創造多元化低碳商品，為業界唯一擁有6項家紙產品碳足跡標籤的企業。

正隆持續拓展循環經濟綠色營運，去年完成126億元低碳智慧造紙轉型ESG聯貸案，布建海內外循環經濟據點及掌握零碳轉型商機，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬噸工紙產線，及越南濱吉、北越北江紙器廠已於今年陸續投產。

同時，正隆在占地約80公頃的越南平陽造紙廠，規畫分為五期逐步投資擴建，目標成為越南首家百萬噸級一貫化國際紙廠，厚植永續競爭力。

為把關回收原料源頭品質，正隆2018年啟動「回收供應鏈轉型升級計畫」，輔導167家回收商落實源頭分類，並重點扶植12家業者轉型升級。同時，重視在地供應鏈ESG供應鏈，2020年首創實地評鑑機制、供應商ESG大會，以及開辦永續優良供應商獎。

正隆洞見國際碳管理趨勢下的關稅風險及綠色商機，今年著手建置產業碳數據資料庫，攜手20家產業鏈夥伴，組建造紙業首例碳中和聯盟，並完成台灣首個工業用紙碳足跡盤查，穩健強化產業氣候永續韌性。

此外，深知回收紙源頭分類教育重要性，正隆持續透過各項創新活動推動循環永續教育，包括在全台打造27座100％回收紙材圖書館、辦理永續教師研習營，推廣二次森林循環經濟價值。