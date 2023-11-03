2023年11月3日新北市／廖宜琨也在館內發現，就設置滅火器指示牌的位置並沒有看見滅火器。（新北市議員廖宜琨提供／呂健豪新北傳真）

新北市美術館預計2024年底開放，民進黨新北市議員廖宜琨今（3）日於議會總質詢要求市府注意相關安全性問題外，針對未來如活化以及永續經營，也提出建議，並要求相關局處一個月內提出計畫，將美術館塑造成民眾願意去打卡、觀光的特色景點，而不只是去看展覽。

廖宜琨舉例，日本東京的國立新美術館在沒有展期的時候，都是人潮如流，原因在於館內有特色餐點或藝術裝置能夠吸引民眾去打卡，連帶促進消費，反觀新北美術館或周邊的場館，雖然有餐廳，「但就是餐廳，是沒有賣點的簡餐。」若能發展成網紅打卡熱點或是有名的餐廳進駐，就能夠聚集人潮，而不是只來看美術展覽。

廖宜琨也建議文化局可以青年局合作，甚至讓青創基地融入其中，因為青年有創意、有創業精神，可以把不同思維帶入到店家裡面，另外也可以與觀旅局配合，設計相關套裝行程，在每年的旅遊展推廣，讓大家知道美術館裡面有什麼特色，吸引全國民眾都能前往參觀，除了欣賞美術展覽也可以看到大漢溪的風光。

廖宜琨強調，目前新北很多文化場館都要靠市府挹注預算，因為根本沒有辦法打平，要注重的應該是永續經營，如果長期以來需要靠行政法人募款或市府預算，一直處於虧損的狀況，絕對沒有辦法長久，所以要思考如何開源。

針對安全性相關的問題，廖宜琨針對消防安全及逃生動線提出質疑，包含滅火器的設置、緩降機規劃、疏散容許時間及消化人數、逃生動線、逃生梯數量及容納人數，另也有路標圖示與動線對不起來、無障礙空間及設施不夠友善的問題。

文化局長張䕒育回應，民眾的安全是最高指導原則，只要是需要改進的部分一定會加強。至於特色餐廳及活動，未來會評選特色餐廳進駐，相關的特色導覽活動則是持續進行中，未來的永續經營也會在一個月內提出計畫。