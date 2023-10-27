花蓮縣府今年3月修訂老人禮金發給要點，納入65至84歲長輩都可領，每人600元，符合資格者有5.5萬人，縣府提追加預算3千多萬元，但議會尚未審通過，有議員質疑有公所已先墊付款，是「未審先發」，不過晚間縣府聲明強調，依預算法相關規定及法定程序辦理，經議會審議通過才能動支撥款，並無先行通知公所發放一事。

縣府聲明指出，今年3月29日修正花蓮縣政府重陽節敬老禮金發放實施要點，5月9日召開花重陽節敬老禮金發放作業說明會，與各鄉鎮公所相關承辦人及課長說明，以因應發放、匯款發放方式、相關工作期程及敬老禮金致贈注意事項等相關行政作業流程及細節溝通協調。

聲明指，重陽節將至顧及民眾權益，先行發放原預算經費年滿85歲以上長者，10月20日預撥至各公所先行發放及縣府直接匯款時，並透過新聞稿告知，依預算法相關規定及法定程序應，經議會審議通過方能動支撥款，並請各公所修正年滿65歲至84歲長者發放公告時間，以縣府實際公告為準，期間造成誤解與混淆，絕無外界所言未經議會審先發之說詞。也期待議會重視本次提案，同為縣民造福，強化社福關懷服務。

縣府社會處長陳加富稍早受訪說，縣府重視老人福利，特別下修重陽禮金發放年齡至65歲，但有部分鄉鎮公所在9月中旬通知65歲至84歲長輩加發每人600元重陽禮金，然因追加預算尚未通過，依預算法25條規定，政府不得於預算所定外動用公款，因此縣府已在日前請鄉鎮公所更正公告時間。

他說，對於造成議會困擾，昨天已在議會定期大會程序會致歉，並提出65歲以上重陽禮金追加預算案3517萬元至議會審議，縣府將依法定程序，在經議會審議通過後，再行辦理撥款程序。