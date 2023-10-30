反審查團體「美國筆會」（PEN America）25日公布報告指出，包括《孫子兵法》在內等上萬本書籍被美國監獄系統列為禁書，這些著作被禁的原因不外乎安全及色情內容。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，「美國筆會」上周公布全美監獄系統的禁書名單，當中不少著作令外媒大感意外，包括《孫子兵法》、美國喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）的回憶錄、繪圖指引書籍《任何人都能畫：簡單幾步創造驚人藝術》（Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps）等。

撰寫報告的主要作者馬奎絲（Moira Marquis）說，這些審查背後的共同邏輯是，某些想法及訊息是一種威脅，書籍最常被禁的原因是安全及色情內容，不過所謂的安全及色情內容，定義相當寬鬆，例如1998年出版的歷史類小說《自由古巴》（Cuba Libre），被密西根州監獄視為「對機構秩序/安全構成威脅」，女星艾米舒默的回憶錄也被佛州監獄標記為「含有露骨的性內容，對安全、秩序、囚犯的改造目標構成威脅」。

報告指出，《孫子兵法》被佛蒙特州監獄列為禁書，不過未說明禁止的原因，佛蒙特州另外禁了一本關於打結的書，以及一本關於三K黨秘密標誌及誓言的書。

報告指出，全美以佛州監獄禁止的書籍最多，超過2.2萬本，其次為德州監獄，超過1萬本。

除此之外，「美國筆會」也發現，監獄除了根據內容來禁書外，也會根據管道來限制書籍流通，例如愛達荷州監獄就禁止來自網路商城亞馬遜的書籍。報告指出，監獄會限制書籍供應商，主因在於為了避免書籍被用作流通毒品的管道，不過「美國筆會」抨擊監獄的理由「站不住腳」。

「美國筆會」認為，美國監獄為了阻止囚犯閱讀而花了大量時間、精力、金錢，「這種審查必須結束」。

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文章來源：‘The Art of War’ and Amy Schumer’s memoir are among many books banned in US prisons. Here’s why
文章來源：Most banned books in US prisons include Amy Schumer and Art of War
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