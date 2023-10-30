反審查團體「美國筆會」（PEN America）25日公布報告指出，包括《孫子兵法》在內等上萬本書籍被美國監獄系統列為禁書，這些著作被禁的原因不外乎安全及色情內容。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，「美國筆會」上周公布全美監獄系統的禁書名單，當中不少著作令外媒大感意外，包括《孫子兵法》、美國喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）的回憶錄、繪圖指引書籍《任何人都能畫：簡單幾步創造驚人藝術》（Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps）等。

撰寫報告的主要作者馬奎絲（Moira Marquis）說，這些審查背後的共同邏輯是，某些想法及訊息是一種威脅，書籍最常被禁的原因是安全及色情內容，不過所謂的安全及色情內容，定義相當寬鬆，例如1998年出版的歷史類小說《自由古巴》（Cuba Libre），被密西根州監獄視為「對機構秩序/安全構成威脅」，女星艾米舒默的回憶錄也被佛州監獄標記為「含有露骨的性內容，對安全、秩序、囚犯的改造目標構成威脅」。

Most banned books in US prisons include Amy Schumer and Art of War https://t.co/69JoyNsyfl — Guardian Australia (@GuardianAus) October 25, 2023

報告指出，《孫子兵法》被佛蒙特州監獄列為禁書，不過未說明禁止的原因，佛蒙特州另外禁了一本關於打結的書，以及一本關於三K黨秘密標誌及誓言的書。

報告指出，全美以佛州監獄禁止的書籍最多，超過2.2萬本，其次為德州監獄，超過1萬本。

除此之外，「美國筆會」也發現，監獄除了根據內容來禁書外，也會根據管道來限制書籍流通，例如愛達荷州監獄就禁止來自網路商城亞馬遜的書籍。報告指出，監獄會限制書籍供應商，主因在於為了避免書籍被用作流通毒品的管道，不過「美國筆會」抨擊監獄的理由「站不住腳」。

「美國筆會」認為，美國監獄為了阻止囚犯閱讀而花了大量時間、精力、金錢，「這種審查必須結束」。

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