樂天桃猿在台灣大賽G2延長賽11局以4比0擊敗味全龍，將戰局扳平，8局上龍隊先發投手布里悍關鍵雙殺守備後朝桃猿休息室怒吼引爆兩隊板凳清空，在本壘前出局的林子偉賽後說：「誤會啦！雙方都有情緒，還是要管理一下情緒。」

林子偉在8局上場代跑朱育賢，靠著成晉短打推進站上二壘，陳晨威打出二壘方向滾地球，龍隊試圖策動雙殺守備但陳晨威安全上壘，此時林子偉見狀試圖衝本壘搶分，但卻被拿莫・伊漾傳本壘出局。

布里悍化解失分危機後興奮怒吼，但朝著桃猿休息室的這個舉動也引發林子偉不滿，也造成兩隊清空板凳的局面，好在最後衝突並未擴大，比賽也繼續恢復進行。

林子偉坦言，當下看到這個動作覺得很生氣，「因為他朝著我們休息室這樣子，在美國都是振臂，但不會有這種完全對休息室的挑釁動作。」

林子偉也提到，知道投手在這種大賽能夠化解危機情緒一定很亢奮，「但動作稍微大了一點，隊友也有跟我說他整年都是這樣，所以自己的情緒也要控制好，真的是誤會一場。」

總教練曾豪駒也為雙方緩頰，他認為在這種大賽難免都會有情緒，就把它發洩出來，但比賽結束就結束了。