蘇貞昌批評藍營要刪除國防預算阻止人民保家衛國，舉例「女兒遇到壞人也要買防狼噴霧防身」。（任義宇攝）

立委李昆澤今天邀請前行政院長蘇貞昌到訪高雄三民區明聖宮與，指過去四年蘇貞昌帶領台灣走出全球疫情，並為高雄帶來多項建設，讓台灣經濟在逆勢中成長。蘇貞昌則說，明年選舉要選對人，指藍營刪國防預算就是要阻止人民保家衛國，舉例「女兒遇到壞人也要買防狼噴霧防身」。

李昆澤表示，今天邀蘇貞昌到三民區，要向大家說明，台灣這4年走過非洲豬瘟、百年大旱、新冠疫情等危機，仍帶領台灣走出來還逆勢成長，不只顧台灣，也很照顧高雄建設，讓李昆澤為高雄爭取了如鐵路地下化、捷運黃線等建設，都獲得蘇貞昌大力支持，幫助城市進步。

蘇貞昌則說，在擔任行政院長期間，能明顯看出哪些立委是真心為台灣，哪些立委在阻止台灣發展，指藍營立委要刪除國防預算「中國看了最高興」，也說強化自我防衛，並非要挑起戰爭，舉例自己女兒遇到門口有一群流氓，也要帶著防狼噴霧、口哨來防身，選出對的人「每個人都是護國者」。

蘇貞昌最後表示，李昆澤是立委中最認真的，在交通委員會中努力獲得多項立委評鑑肯定，包含捷運黃線、國道七號，以及鐵路地下化後拆除陸橋工程，都大力向我爭取預算，為高雄居民帶來好的建設。