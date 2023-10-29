總統蔡英文車隊28日行經光復北路與民權東路口時，因為交管長達2分半，引發一名騎士怒比中指，現場員警立刻衝上訓誡。總統府回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。國民黨青年部前主任陳冠安表示，對民選公職人員比中指，是言論與政治自由，應當受到相當程度的保障；他更語帶玄機表示，副總統賴清德果然是先知。

針對騎士對蔡英文車隊比中指，陳冠安今(29日)在臉書粉專表示，他不鼓勵對其他民眾比中指，因為可能涉及公然侮辱。但對民選公職人員比中指，則是言論與政治自由，應當受到相當程度的保障。

陳冠安更語帶玄機表示，副總統賴清德果然是先知，台灣人真的要好好珍惜言論自由。

網友則紛紛表示，「不是有人說可以大聲一點，然後拍桌也可以嗎？現在連比中指都不行了，哈！」、「比中指，看的懂的，表達他的憤怒，無言的抗議，適當發洩，難道要他丟鞋嗎？」、「馬英九被丟鞋都沒事...」、「原來在馬路上不能比中指呀？（抖～）」