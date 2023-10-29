一名機車騎士昨（28）日對蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。對此，資深媒體人黃揚明驚訝表示，比個中指怎麼了嗎？蔡英文當黨主席時曾說民進黨有責任讓台北的街頭更自由，請問台北的街頭有自由嗎？

一名機車騎士昨（28）日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指。執勤員警看到後，將他引導至路邊喝斥，告知勿有過激言行後放行。

據悉，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接蔡英文，所以蔡英文並不在車上。

總統府今（29）日稍早回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

資深媒體人黃揚明今（29）日表示，蔡政府執政以來，集會遊行的確越來越少。蔡英文在當民進黨黨主席時，2008年參加野草莓抗議集遊法修惡，蔡英文去現場以黨主席身分向學生道歉，稱扁政府時期沒有把集遊法這個惡法修掉。

2009年馬政府提集遊法修正案，欲採「強制報備」制，蔡英文批評這是把集遊法修的更嚴格，還稱作為民進黨的一員，有責任讓台北的街頭更自由，也只有在自由的街頭，才有自由的社會，這是民進黨的責任。

黃揚明直言，結果現在民進黨執政進入第8年，請問台北的街頭有自由嗎？這位機車騎士比個中指，「怎麼了嗎？」不要說示威抗議，連比中指都要被警告，這絕對是言論自由的限縮！