綠燈起步下秒遭輾 台中女騎士傷重不治

台中市大里區傳婦人遭大車輾斃憾事！65歲李姓婦人31日下午騎車於美群路與中興路一段2巷口停等紅燈，未料，起步時遭62歲李男駕駛的曳引車右轉撞上倒地，送往亞大醫院急救仍不幸身亡；警方實施酒測，李男並無酒駕，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

事故發生於31日下午1點54分，當時李女騎乘機車停於大里區美群路與中興路一段2巷口等候紅燈，綠燈起步時，李男駕駛曳引車欲右轉，疑未注意到李女在旁，與李女發生碰撞，李女當場重傷倒地，送往亞大醫院急救仍傷重不治。

亞大醫院表示，該名女性患者因卡到砂石車前輪，導致身體上胸部及左側嚴重挫傷，大量血胸，急救約半小時後，於下午3點06分宣告不治。

台中市霧峰警分局表示，經實施酒測，李男並無酒駕情事，詳細肇事原因將送交通警察大隊進行分析研判。同時呼籲駕駛人，行經路口轉彎起步均應減速慢行，並注意左右有無來車，確保自身及用路人安全。