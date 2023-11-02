情牽一線！有男子在台中大里街頭拍下一張感人的照片上網分享，其照片中有對雙載的夫妻，其丈夫用一條桃紅色的繩帶綁住後座的妻子，這一幕也讓他看了有所感觸表示「一種感動，不知如何下標！沒有年輕人抱緊，卻有一份至情的牽絆！」；這張照片不僅感動一票網友，甚至有眼尖網友發現後照鏡藏著2字，紛紛表示「後照鏡裡面已經有答案了」、「後視鏡太厲害了」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，他日前在台中大里區的街頭拍到一對雙載夫妻，而這對老公用桃紅色的繩帶將後座妻繫住，疑似防止後座妻發生掉落機車的意外；對此拍下照片的男子表示「一種感動，不知如何下標！沒有年輕人抱緊，卻有一份至情的牽絆！」。

丈夫用「繩帶牽住」後座妻子不僅也感動一票網友，還有眼尖網友發現後照鏡藏著幸福2字。（圖／翻攝自路上觀察學院）

畫面一出，網友紛紛留言表示「一生相守，一定曾經差點掉下去過，不能再發生」、「我以前也是這樣載老婆，因為老婆坐機車都會睡著」、「以前在基隆上課，老公載我路上我都會睡著，他也是用繩子把我綁住，即使我一再保證我不會掉下去，他還是堅持，有點糗」、「小時候我媽媽載我跟我弟也會這樣把我們綁起來，因為很容易睡著」、「有些人有嗜睡症，會忽然睡著」、「情牽一線」。

然而，有眼尖網有竟發現該機車後照鏡藏著2字「幸福」，紛紛表示，「後照鏡裡面已經有答案了」、「「幸福」厲害！」、「後視鏡裡看到幸福」、「後視鏡太厲害了」、「這照片厲害」。