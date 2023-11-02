曾榮獲5座金鐘獎的名導陳慧翎，治療子宮頸癌多年，仍於1日下午3點病逝於台北萬芳醫院，享年48歲。曾與陳慧翎合作《下一站，幸福》的男星吳建豪，9月才去醫院探視陳慧翎，如今聽聞噩耗，他彷彿痛失家人，悲慟到無法言語。

陳慧翎2013年罹患子宮頸癌，長達10年都在堅強對抗病魔，昨(1日)下午3點仍撒手人寰，親友透露陳慧翎臨終前她最愛和最愛她的人都在身旁，走得平順、無痛苦，後事從簡，會以樹葬的方式回歸大地，不設靈堂、不辦告別式。

陳慧翎生前人緣極佳，過去一起合拍《下一站，幸福》的主要演員吳建豪，9月曾到醫院探病，陳慧翎當時穿著「Fuck cancer」黑色T恤，用幽默的方式面對病魔，而吳建豪坐在旁邊掌鏡，紀錄兩人燦笑的一刻。

不過，陳慧翎當時的病情已不樂觀，她除了心口悶、吸氣時氧氣只能吸到胸部中間，血氧濃度也不足，感嘆：「是我壞了，原來我開心自己增加的那半公斤，只是我的肺積水，唉。」

陳慧翎病逝後，吳建豪經紀人表示：「慧翎是他的家人，他現在心情很糟。他需要時間和空間，我不想這時打擾他追問任何回應。」而另一位演過《下一站，幸福》的吳慷仁，在臉書哀悼：「大家悲傷還是會的，但你應該還是希望大家不要過度難過，有的，在門口大家還是有在開玩笑，但難免眼睛濕潤…15年很快，抬頭看著大家，也才發現，轉眼我們都大了，頭髮些許白，成熟好多。心裡欣慰了一下，我們還在，彼此陪伴，點個頭，問聲好，與你道別。祝你旅途愉快，再見。」