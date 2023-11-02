曾獲得5座金鐘獎的知名導演陳慧翎，昨日驚傳子宮頸癌病逝，享年48歲。許多過去被她提拔過的藝人不捨發文悼念，沉寂一天，張鈞甯今（2日）悲痛發聲「還是沒像妳一般勇敢」。

2013年張鈞甯曾參演由陳慧翎執導的電影《只要一分鐘》，兩人因此結緣，如今面對摯友離世，張鈞甯忍痛發文告別「十年前我們相遇，妳用一部電影讓我明白應當更珍惜當下，並試著一起用另一個角度去看待生命的來去」。

張鈞甯參演電影《只要一分鐘》，與陳慧翎導演結緣。（圖／翻攝自張鈞甯 臉書）

張鈞甯感慨兩人相聚的時間不夠多，「面對分離的時候，還是沒像你一般勇敢，我彷彿看到你笑著帶著平日吐槽的表情，碎唸著此刻的我」，不過她也堅強承諾「答應妳，想起妳的時候，我會帶著微笑」，最後她不忘喊話「自由的飛翔吧！慧翎導演⋯我們再見喔！」，真情流露的發文，瞬間逼哭大批網友。

《只要一分鐘》（日语：一分間だけ）是由日本作家原田舞葉所著的小說，內容主要描述一位時尚雜誌編輯與其飼養的黃金獵犬里拉之間的故事，2014年改編為台灣電影，陳慧翎導演找來張鈞甯和何潤東擔任主演。