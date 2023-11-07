李銘忠（左）跟胡語恆在片中關係劍拔弩張。（華納提供）

由新銳導演許立達聯手電影《緝魂》監製唐在揚，打造青春殘酷物語新作《少男少女》，以垂死的濱海小鎮為背景，描述14歲的少男（胡語恆飾）與少女（尹茜蕾飾）為了離開，協議了一項秘密計畫，踏上一場無法回頭的旅途。

片中女人（管罄飾）帶著胡語恆與男人（李銘忠飾）生活在同個屋簷下，彼此間的關係微妙且複雜，管罄跟李銘忠會在客廳上演激情性愛，激烈的碰撞和呻吟讓胡語恆隔著窗戶看傻了眼，李銘忠甚至怒嗆：「不喜歡聽你媽叫？你給我滾出去。」

過去從未拍過親密戲的管罄，提起與李銘忠的合作，分享：「這必須要感到安全才有辦法全力以赴去表演，其實要能夠保護彼此都不要穿幫，不要發生什麼問題也就只有彼此了，我覺得信任感是很有的。」

李銘忠也表示：「這次很大的挑戰就是親密戲，親密指導老師的要求蠻高的，而且尺度也蠻大的，所以在整個拍攝的過程中，其實有道牆一直衝不破，我擔心會做得不好、不像，但太像心裡也會蠻怕的。」同時也大讚管罄很有經驗、很有氣質、很有耐心，彼此配合得很好。

雖然在實際拍攝時，女人、男人與少男的戲份是分開拍攝的，但還是有一幕讓年僅14歲的胡語恆感到非常害羞。胡語恆表示：「有一幕是我要在窗戶外面看他們動作，但只要拍到我的後腦勺。我有問導演可以不要睜開眼睛嗎？因為實在太害羞了、不敢看，就算閉著眼睛還是可以聽到聲音，是完全沒有想像過的。」