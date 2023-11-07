周興哲日前重返新加坡室內體育館開唱，秀出寸頭新造型。（星空飛騰提供）

周興哲日前重返新加坡室內體育館開唱，秀出寸頭新造型。（星空飛騰提供

周興哲日前在新加坡室內體育館舉辦2場「Odyssey旅程」世界巡演新加坡站返場，共吸引2.4萬粉絲支持。他當晚一上台頂著帥氣超短寸頭登場，大展穩重男人味，台下的女、男粉絲熱情尖叫，大叫「老公」、「好帥」，讓他開心向粉絲告白：「我也愛你們。」

他隨後也在IG秀出新髮型帥照，感謝歌迷支持，「今年的巡演先告一個段落了，謝謝來自全球小興星們（粉絲名）讓今年如此的精彩，我們總共唱了21場，明年還會更多」，並預告，近日將會送上新的驚喜與粉絲分享，賣關子說：「跟我新髮型有關。」

寵粉的他在新加坡場上，除了與粉絲近距離互動，還獻唱周杰倫經典歌曲〈開不了口〉、梁靜茹夯曲〈大人〉，在安可時，他特別提到要把〈最後一堂課〉獻給日前病逝的導演陳慧翎，也感性憶起他們之間的緣分，〈最後一堂課〉是由陳慧翎指導《媽，別鬧了》的片尾曲以及他熱門歌曲〈受夠〉MV同是陳慧翎姐執導，「她總是帶給大家很多的歡樂、很多的溫暖，她的離去是整個演藝界的損失，讓我們都非常不捨。」最後邀全場大合唱，「希望讓慧翎導演在天上也能聽到我們的懷念」，令人動容。