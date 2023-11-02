劉亮佐（右起）帶著女兒典典參加老婆趙小僑的新書記者會。（王思穎攝）

金鐘導演陳慧翎昨（1）日下午病逝，享年48歲，演藝圈眾多演員紛紛在臉書悼念。劉子銓和陳慧翎合作影集《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》單元，昨晚他也難過的在臉書寫道「謝謝妳找到了我，啟發我去表演。」今（2）日劉子銓爸媽劉亮佐和趙小僑出席記者會也說道：「慧翎對銓銓真的很照顧，她是伯樂，銓銓在這一圈的啟蒙老師，沒有慧翎導演就沒有銓銓。」

劉亮佐提到他和陳慧翎是因為合作《下一站，幸福》開啟緣分，之後陳慧翎在臉書看到他曬出劉子銓照片，因此詢問能不能找劉子銓拍戲，「銓銓那時候才13歲，他的興趣是打籃球，我就跟她說抱歉我不喜歡引導小孩做沒興趣的事情。」過了1年，陳慧翎罹癌，當時她正籌拍《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》，再次詢問劉亮佐能否邀請劉子銓拍戲，當時劉子銓在學校演了舞台劇，對表演有興趣，劉子銓也一口答應，因此促成這段緣份。

昨天得知陳慧翎逝世後，劉亮佐說還沒碰到兒子，但認為他應該非常難過，「銓銓不太發社群，有發也就1、2句話，內容都非常隨便，昨天晚上他應該在想要講這件事情，他應該想了很久才決定要講。」他說劉子銓這2天進劇場，會再打電話跟他聊聊。