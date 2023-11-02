知名導演陳慧翎昨(1日)不敵病魔於台北萬芳醫院逝世，影集《媽，別鬧了》成了生前最後遺作，噩耗傳出後讓親友及粉絲不勝唏噓，該劇製作人周銓曬出十幾年前，陳慧翎在永和買下第一間房子的照片，除了回憶相識過往，更允諾未來會繼續幫她拍她想拍的作品。

周銓昨(1日)證實導演陳慧翎癌逝，她透露醫生宣告死亡時，包括母親及好友等30人，在病禢前陪伴她走完人生最後一程，接著強調：「她戴著滿滿的愛離開，沒有痛苦，她成為經典成為永恆了」，她也曬出陳慧翎多年前買下第一間房子時拍的照片，透露當時帶著愛犬去她的新住處旺一下，如今則是向在天堂的愛犬交代：「在天上要好好陪著慧翎姊姊，慧翎姊姊是我的雙生火焰，你要讓著她陪著她保護她逗她開心」。

周銓表示兩人認識將近15年，卻彷彿認識一輩子，她透露之前曾讓星盤課老師看和盤，意識到彼此是「雙生火焰」，不僅生命週期相對，通常只要一個眼神就能知道對方在想什麼，強調「那種親密感無從說起」，不過隨著陳慧翎病逝，她感概表示：「有一部分的我隨著慧翎肉體的停止，已經隨她一起消逝了，慧翎一部分的靈魂已經進入我的身心靈，身為唯一前世現代未來的雙生火焰」。

對於好姊妹的離開，周銓除了允諾會幫她拍她想拍的作品，也會照顧她想照顧的人，更要連本帶利把她的那份玩回來，也會用跟她的方式繼續愛世界，接著感性向對方告白：「陳慧翎，我愛妳，我們都好愛妳一切好走，歡迎隨時常常來夢裡唸我罵我，等妳歐，隨時都想跟妳說說垃圾話」。