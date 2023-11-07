知名YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明）昨(6日)竟捲入呼麻案，經營多年的正面形象一夕翻車。其乾媽作家兼主持人吳淡如也於稍早開直播回應。

YouTuber Joeman(九妹，本名翁雋明)，以拍攝3C開箱和窮奢對決影片，在YT有259萬訂閱追蹤，近年因因開箱豪宅系列，和知名主持人吳淡如結緣，吳淡如甚至稱呼Joeman為乾兒子，人在大陸的吳淡如也開直播，表示目前人在杭州開學術歷史論文會議，「各位想告訴我昨天發生甚麼新聞對不對，其實我已經知道了，但是…哎呀…」就跳過話題，開始介紹杭州及所住飯店景色。

其實稍早Joeman也拍影片道歉，表示身為公眾人物，做錯事被批評是應該的，接受所有的謾罵、酸言酸語，對於未來，仍會持續創作短或長影音不拘，並會聽從律師的建議，繼續配合檢調偵辦，不會逃避以及再犯法。

最後，Joeman更向媽媽道歉，「雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯得離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不應該做出這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子。」

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