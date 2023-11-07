形象清新陽光、擁有百萬網友追蹤的知名Youtuber Joeman（本名：翁雋明），昨(6日)驚傳涉嫌大麻案被逮，目前已經無保請回、平安返家。而Joeman出事後，社群網站仍不停歇更新，他稍早還曬出朋友虧他的對話紀錄，可見對方本來請他保守一個秘密，他毫不猶豫便爽快答應，沒想到自己出事時，朋友卻來補刀問：「笑死，是不是有人沒替你保密害你被抓進去了」，他也無奈問：「道義呢？」

Joeman的Youtube個人頻道擁有259萬粉絲追蹤，平時常經營開箱3C影片、豪奢對決的他被譽為Youtuber界的天花板，甚至之前紅到超商邀請推出聯名商品，口袋可說是賺得滿滿滿。昨卻爆出警方上門查獲他家中藏毒，他第一時間承認，並擔心影響到未來事業合作。

Joeman曬出跟朋友對話截圖。（圖／翻攝自joemanweng IG）

有別於網紅蕾菈夫妻被捕至今僅發了說明文，其他低調不多說的態度，Joeman昨則是照常上傳豪奢對決的影片，甚至合作的業配文也依舊在IG現時動態和臉書露出，今稍早他更像沒事一般分享事發後跟朋友對話截圖，可見朋友跟他說有個秘密，班上有班對，而且他們已經交往第7天，「啊你要保密哦，不要跟別人講」，Joeman義氣回：「沒問題，替你保密」。

而今上午，該位朋友發訊息問Joeman，不是擔心他的心情，而是虧是不是沒人幫他保密才被逮，Joeman傻眼說：「靠背我幫你保密，你還來嗆我，道義呢」，令人莞爾。而新北市刑大表示，昨兵分9路持搜索票前往Joeman新莊住處、蕾菈夫妻的中和住處，在前者家查獲3公克大麻，後者家查獲近1公克大麻，Joeman承認是透過朋友在網路購買，並坦承使用。

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