吳宗憲、小鐘今（10日）晚合體一起出席東森購物雙11直播活動，剛結束阿曼王國錄影回到台灣的他，大喊不管如何都是台灣最好，提到網紅Joeman、蕾菈夫婦涉持有大麻遭逮一事，在泰國轉機回台的他忍不住開砲，直呼泰國政令很奇怪，「一個國家大麻可以合法，卻不准別人抽菸，這真的有點怪」。

泰國2019年宣布國內6座機場全面禁菸，這讓有抽雪茄習慣的吳宗憲說，泰國沒有資格叫人家不能抽菸，6座機場沒有吸菸室，「總共18個小時出來，看到菸像看到親人一樣，快哭出來」，也說因為太長時間沒吸菸，手抖的相當嚴重。對於Joeman、蕾菈夫婦，他則苦勸：「吸毒不行啦，台灣的規定就是規定，不要去影響到別人」。

此外，兒子鹿希派近日傳出與盧鼎惠熱戀，吳宗憲也大方在社群上傳3人聚餐的照片，今被問到是否好事近？吳宗憲笑說，鹿希派難得交往到他喜歡的女生，「我都叫那女生盧小小，我那天說要拍照，還開玩笑說如果他們被偷拍，我就要上傳到社群」。

他說，不介意鹿希派先有後婚，「ok啊，不然我都懷疑他只剩下擺飾的功能了」，會比照之前女兒吳姍儒、Vivian生子後給予百萬獎金嗎？吳宗憲猛虧「有什麼好紅包的啦！」小鐘則笑說，以後吳宗憲的一切都是鹿希派的。

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