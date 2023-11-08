百萬YouTuber Joeman（翁雋明）與網紅夫妻蕾菈（何蕾伊菈）、湯宇，6日涉嫌持有第二級毒品大麻遭逮，警方依毒品罪嫌移送臺灣新北地方檢察署，經偵訊後「無保請回」，大麻的來源則尚在調查中。執業律師、前檢察官陳宗元也以過往經驗分析，「確實連具保都沒有必要」。

陳宗元在臉書發文表示，基本上持有毒品和施用毒品在司法實務算很小的罪，一般來說現行犯逮捕完幾乎都是「交保」或「無保請回」，除非居無定所，例如就都住公園流浪之類的，否則倒沒聽過有聲押的，「所以無保請回是正常的事」。

陳宗元指出，因為用毒的人很常會事後傳喚不到，以他過往的習慣，至少會先具保個幾萬元，如果真的保不出來才會直接請回，不過以Joeman及蕾菈夫妻的財力具保個幾萬元也沒什麼意義。

陳宗元分析，尤其現在應該多可以作戒癮治療，而不用觀察勒戒，他們應該也不至於為了這種小罪逃亡，「所以確實連具保都沒有必要」。

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