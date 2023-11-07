知名YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明）以3C開箱和窮奢對決影片獲得廣大網友支持，近年又因開箱豪宅系列，和知名主持人吳淡如結緣，吳淡如甚至稱呼Joeman為乾兒子，沒想到Joeman昨(6日)竟捲入呼麻案，對此，人在大陸念書的吳淡如，昨仍靠小編在社群網站賣東西，對網友提到Joeman事件無回應，還有部分留言疑似被隱藏，沒特別表達感想。

昨Joeman第一時間出事後，不少網友到吳淡如的臉書分享Joeman涉毒新聞連結，但吳淡如都沒特別做出回應，而小編依舊盡責分享賣物相關的資訊與訊息，據《三立新聞網》報導，被封為學霸的吳淡如近來忙念書，想要更上一層樓，經紀人表示沒有吳淡如的近日消息。

愛買房看房、理財的Joeman近期因開箱豪宅系列，與同為事業女強人的吳淡如一拍即合，成為忘年之交，吳淡如曾將在東京豪宅的鑰匙直接給Joeman，讓他去開箱拍攝並打掃，還有意把北海道不想處理的房子給對方，且吳淡如高中同學的兒子正好是Joeman朋友，兩人可說是親上加親，吳淡如也曾發文說，如果一點生小孩，搞不好孩子就跟Joeman一樣大了。

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今年2月，吳淡如捲入AI繪圖爭議，當時Joeman逆風表示，曾被吳淡如直來直往的態度傷到，但明白她只是刀子口豆腐心，私下樂於分享、提攜後輩，只是用詞不夠精準，想過要勸吳淡如道歉了事，但想到對方的火爆脾氣，推測可能會因此挨罵而放棄，間接替吳淡如緩頰，而如今換Joeman出事，吳淡如至今仍未正式回應，甚至相關留言看似被隱藏，也令人好奇她是否也會挺身而出替乾兒子說話。

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