曾得過多次金鐘獎的知名導演陳慧翎昨(1日)驚傳不敵癌症病魔過世，享年48歲，消息傳開後，不少圈內好友都發文哀悼，徐若瑄也用黑底文分享兩人的最後訊息，透露陳慧翎在生病時依舊樂觀鼓勵著她，更表示有個入圍金馬創投的影集開發案，想跟徐若瑄合作，可惜成為來不及實現的遺憾，令徐若忍不住感慨說：「我們約好下輩子一定要來得及」。

徐若瑄昨以「親愛的慧翎、敬愛的陳導演」開頭發文悼念陳慧翎病逝，她表示反覆聽著手機裡兩人的語音對話，陳慧翎聲音充滿朝氣，在徐若瑄最低潮時常常發語音鼓勵著她，看到陳慧翎之前還邀約她要再合作拍戲，兩人一起盤腿吃控肉，聊得很開心，沒想到陳慧翎先走一步，徐若瑄說：「好遺憾這輩子來不及合作」。

而消息傳到微博，曾獲金馬獎影后殊榮的馬思純也曬出兩人合照，悲痛說：「沒有說再見，是不是就會再見。大魚，你受苦了，你這輩子太累了。願你的來生一切如願。我會記得我們的一切。不知道該說什麼了，大魚，安息」，而拍過陳慧翎執導電視劇《拜金女王》的熊黛林轉發相關貼文說：「願在天堂，一切安好」。

劉亮佐的兒子劉子銓今凌晨也感慨發文，對陳慧翎說：「謝謝妳找到了我，啟發我去表演」，並表示會踏入這行都是因為對方，「記得那時候殺青酒我哭的很慘，因為我真的很喜歡跟妳工作，那時候我的經驗很不足，但是妳好有耐心的引導我的情緒，包容我，接納我的所有，溫柔的在我耳邊跟我講每一場的情緒，謝謝妳啟蒙我演戲，謝謝妳看到我 ，謝謝妳冒險選了我演出紀培偉，謝謝妳讓我喜歡表演，相信妳現在身體一定更舒服，不痛了，我長大了，也不哭了，我會帶著妳的愛繼續前進，希望下次見面的時候可以成熟的笑著再跟你合作一次！」而趙小僑也轉發兒子的文章，並附上14個大哭表情符號說：「R.I.P.」。