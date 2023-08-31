42歲女星熊黛林曾和天王郭富城有過一段情，2016年嫁給百億富豪郭可頌，育有一對雙胞胎女兒，生活幸福美滿，而雖然已是豪門少奶奶，但她仍活躍於演藝工作，近日她出席活動的生圖曝光，在零修圖的路人鏡頭下，狀態好到沒話說，讓人驚艷不已。

熊黛林穿著貼身洋裝出席活動，四肢纖細的她身上絲毫看不出贅肉，蜜桃臀線條明顯，前凸後翹S曲線相當迷人，留著一頭浪漫長捲髮的她，展現高雅氣質，皮膚緊緻光滑、白皙透亮，完全看不出歲月痕跡，在人群中相當搶眼。

而從路人拍攝的生圖來看，她依舊保有絕佳狀態，讓親眼見到她的民眾都驚呼本人巨美，還有人發現身高接近180公分的熊黛林，甚至比男保鑣還要高，「終於知道郭富城為啥不娶她了」、「實在是太高了，像個巨人一樣，太有壓迫感」。

模特兒出身的熊黛林，和天王郭富城有過一段7年情，不過最後無緣成為天王嫂黯然分手，2016年她嫁給百億富豪郭可頌，成為豪門媳婦，但她表示自己生活和外界想像的豪門生活完全不一樣，自認並非嫁進豪門。