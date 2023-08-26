黃文星化身金剛猩猩。（民視提供）

黃文星化身金剛猩猩，對戲王瞳。（民視提供）

黃文星化身金剛猩猩。（民視提供）

藝人黃文星在民視8點檔《市井豪門》1人分飾兩角，日前演出在旅行社帶團出國的徐安康悄悄回台灣，甚至裝扮成大金剛，幫助劉惠婷（王瞳飾）的春日食品重振的試吃大會。黃文星表示自己之前有看到大金剛來客串戲劇，沒想到這次竟然可以體驗穿大金剛玩偶跳舞，為此他還特地找BTS的歌曲，想一展身手，沒想到身穿人偶裝才發現手根本勾不到金剛的手，才發現真正的操偶師真的太厲害了，可以忍受高溫，又可以跳街舞，相當辛苦。

這次雙胞胎角色安康回歸，黃文星表示，聽說和李俊杰2人會有震撼的發展，他神秘地說：「該不會要死了誰？」連他自己都很期待劇情接下來的發展。

王瞳則說上次有跟金剛合影，再次相見歡還是很開心，尤其這次金剛還有帶好朋友青蛙一起來，兩位青蛙跟大金剛的身高差也萌翻現場演員群，而在現場拍攝試吃活動，沒想到穿著青蛙裝的兩位小朋友，也跑來攤位試吃，忘記現場的表演，讓王瞳原地融化直呼「太可愛了！」，大家也先暫停拍攝讓青蛙們好好飽餐一頓再繼續拍攝。

挑戰穿金剛猩猩裝的黃文星表示，沒想到穿大金剛玩偶裝備很複雜，不像一般玩偶裝頭套上去就可以，尤其金剛多毛，所以一穿上去感受到熱氣蒸騰，雖然已經在冷氣房拍攝，還是狂冒汗，不過他說一開始要適應的是，著裝完成後他發現找不到哪裡是可以看到外面的，所以一度「盲行」，他也自我安慰還好沒有密閉恐懼症，不然就會慌張到不行。