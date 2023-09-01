資深藝人霍正奇，精湛演技被封為「本土劇一哥」，不過作風相當低調的他，鮮少將私生活公開在檯面上，他近來罕見更新社群動態，曬出全副武裝騎著單車的帥氣照，讓粉絲直呼好想念。

霍正奇演完民視八點檔《黃金歲月》後，幾乎未在螢光幕前曝光，社群最新PO文已經是五月母親節時，事隔三個月再次更新近況，他曬出全副武裝騎著單車的照片，英姿煥發的模樣看起來帥氣十足，而他不忘為自己打氣：「今天 有些熱，但拚了」，接著向許久未見的粉絲打招呼：「親愛的大家久久不見，一切無恙吧，祝福大家都平平安安順心幸褔，N日後見囉」。

霍正奇表示騎車當下，「慈悲，感恩，包容」等話語在心中湧現，因此決定跟所有人分享，對此，許多演藝圈星友包括劉至翰、江俊翰、李國超等人都表示超想念他，至於網友也紛紛留言：「帥氣的偶像，趕快回來民視八點檔吧！好喜歡看你的戲啊」、「在我心目中永遠的第一男主角 」、「期待帥哥快上電視螢幕」，全都在敲碗他趕緊推出新作品。

霍正奇私下行事低調，加上注重隱私，據悉連跟他合作超過20年的經紀人，連他的住處在哪都不知道，甚至流傳兩人都約在便利商店面交劇本，根據《自由時報》報導，經紀人坦承確實有此事，平時都是用Line溝通事情，只有新戲定裝和殺青酒才會見面，最長曾長達一年沒見面。