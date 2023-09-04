女星李沛綾（原名李佩怡）當年在八點檔演惡女成名，曾參與《飛龍在天》、《青龍好漢》、《娘家》等戲，她後來認識經商的老公，因懷孕離開戲劇圈，李沛綾睽違12年，終於在近期重返螢光幕，她為了復出拍戲，全家一起從台中搬到台北，甚至出售台中160坪的千萬豪宅，至於傳聞李沛綾復出是因老公事業受衝擊，對此，她也鬆口老公事業狀況。

46歲李沛綾是著名的八點檔反派一姊，她認識經商的老公，因懷孕離開戲劇圈，在當紅之際引退，李沛綾睽違12年，在近期回歸本土劇，根據《三立新聞網》報導，李沛綾為了復出下很大的決心，她希望把一對子女帶在身邊，全家還一起從台中搬到台北，甚至出售台中160坪的千萬豪宅，改在林口租房子，她也計畫未來在林口或蘆洲買房。

李沛綾表示，老公很鼓勵她拍戲，是自己心繫孩子，所以割捨戲劇圈，她自嘲已經快要年華老去，要趁有點價值趕快回歸。至於傳聞李沛綾是嫁入豪門，指經商的老公是台中大地主二代，前幾年投資南投清境一帶的土地和民宿，但因疫情導致金流受影響，讓她決定回歸拍戲。

對此，李沛綾笑說，報導要寫她不是自己能控制的，「就是去接受，我無愧於心」，至於老公的事業狀況和搬家想法，李沛綾表示，老公兩邊跑，認為出租給人家經營比較好，「公司在中部，山上有民宿，就是偶爾去」。