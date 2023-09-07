一名男子遭妻子指控，他透過網路與4名女網友交往聊天，還稱說自己剛剛服用藍色善存，影射吃了「威而鋼」，他須賠償100萬元，台北地方法院認為，他與女網友對話內容類似戲謔玩笑，而非戀愛關係，無涉男女私情，判他免賠。可上訴。

人妻提告指控，老公在2017年間經常與朋友相約至林森北路色情按摩店，與按摩妹進行性交易，2022年他以單身戀愛交友軟體「PP交友」與至少4位女性固定聯繫交往、親密聊天、線上送禮（刷禮物），且他向女網友道早安、主動報告自己生活行蹤、告知自己剛剛服用藍色善存影射威而鋼。

她說，老公請求對方傳自拍照、稱讚對方「好可愛寶」、表示「好想親一口」、「愛你」、「想你了」等語、2人討論他工作及原告等話題，且他經常餽贈禮物予對方，顯已逾越男女互動一般應有分際，他須賠償100萬元。

台北地院認為，無法證明男子與按摩店女子性交易，且他上網玩交友軟體，送4名女子禮物，但並無實際與該等女子見面、單獨外出、親密之肢體動作，尚難認為已背於善良風俗之程度，不成立侵權行為，判他免賠。可上訴。