好市多販售各國美食，近期推出一款韓國美食掀起討論，一名女網友分享，最近買了新品「辣味炒碼麵」，意外發現麵條跟湯頭都是極品，連韓國老公吃完都讚不絕口，而她個人也覺得這比韓國當地的炒碼麵還好吃，引起網友熱議。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多新品「辣味炒碼麵」超好吃，辣度是中辣，麵條跟湯頭都是極品，在她心中甚至比在韓國當地的炒碼麵還好吃，連韓國老公試吃後都狂讚。

原PO表示，辣味炒碼麵一包有4份，總共437元，平均1份109元，在賣場一看到，就直接買了一包回家，沒想到家人和朋友吃過都給好評，因此立馬又回購一包，並默默祈禱，希望這款炒碼麵可以成為好市多的常駐商品。

貼文引起網友討論，「我們家也超愛這麵，買回家自己再加點海鮮，真的好吃到不行」、「這真的很好吃！很喜歡它的麵很Q彈」、「麵跟湯頭很棒！雖然頗辣，平常不習慣吃辣的人，建議放半包調味料就好了」、「不吃辣的8歲小孩配水也要吃，你看有多好吃」、「上次試吃覺得很讚」。

不過也有網友表示，買回家吃沒有很驚艷，裡面只有幾片菜、一包辣醬和麵條，好吃的秘訣應該是要額外加料，像是肉片、蝦仁、雞蛋、蔬菜等。