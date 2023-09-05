好市多販售許多高CP值產品，一名男網友分享，最近買了一箱「豆花」回家，一箱209元共有24小盒，平均一盒只有9元。原PO表示，本身有血糖的問題，因此老婆特地將豆花做成鹹的口味，他一吃驚呆，因為超像日本料理店賣的冷豆腐，好吃到讓他驚呼「以後這就是我的宵夜了！」引起3千人狂讚討論。

一名男網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》上分享，前陣子滑手機看到有網友推薦好市多的豆花，最近去逛好市多就順手買了一箱回家，拿的時候知道豆花要配糖水或紅豆湯才會好吃，但老婆說「你有血糖問題，鹹的才好吃！」

男網友表示，回家後老婆倒岀一盒豆花，上面加了一些減鹽醬油、蔥末和沙茶醬，本來他很懷疑這樣會好吃嗎？怎料一吃驚為天人，口感很像是日本料理店販售的「冷豆腐」，讓他興奮直呼「這是我的新宵夜！」

男網友指出，好市多販售的這款豆花，味道厚重，本身有點微甜，一盒大約剛好是一人份，平均下來一盒大概9元左右，CP值很高。

貼文引起網友討論，「豆花在大陸有的地方是吃鹹的，有的地方是甜的，例如上海鹹豆花會加蝦皮、蔥花、紫菜和油條」、「這個單吃就很讚」、「加醬油好特別，我還剩3盒，明天來試」、「感覺加無糖豆漿也不錯」。

另有網友說，這款豆花是蠻好吃的，但其實本身就有含糖，所以單吃就可以，如果本身有血糖問題還是要注意喔；「不用配糖水就很好吃了，成份裡面就已經有糖了，還不少」、「我覺得好吃但若是能出無糖的就更讚了」。