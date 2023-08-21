許多人都會在美式賣場好市多選購家庭用品。一位男子近日發現，他在好市多買的菜瓜布上面有白白的東西，讓他質疑品質可能有問題。不過許多內行人指出，白白的東西其實是「3M」標示，表示該款菜瓜布正是3M的產品，「每個地方買都有」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近他開箱在好市多買的菜瓜布，結果讓他質疑產品出包，「發現上面都有白白的東西是正常的嗎？黃色的每一塊都有」，因此忍不住上網求救。

對此，許多網友紛紛回應，「可能是發霉了吧，請小心食用」、「去市場買天然的菜瓜布，超級真好用、耐用又便宜」、「自己種菜瓜」、「我都買小北的，方便好用」、「這款我買好幾次了，之前買都沒有這個情況～但最近買這情況超明顯，然後只有黃色會這樣，藍色款都沒事～而且打開有一股味道蠻臭的！我就拿去退了，我個人是覺得不太正常，所以如果這會是以後的常態的話，那我就不會再買了」。

不過有內行人出面說明，「是印3M阿，代表是真的3M，不是假的，長期用3M的菜瓜布，很久以前就有印了」、「白色是正常的，在每個地方買都有，我已經用這款五年多，後面黃色的部分破損嚴重就換掉或者定期換，乾了會變硬很正常，用水就軟了」、「正常，家樂福的也會，問過廠商的客服了」。