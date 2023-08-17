一名女子表示，近日到好市多消費，前方女子的2千元鈔票從口袋掉出來，正當她想撿起來還給對方時，一名婦人把她的手扯開想將錢占為己有，她大喊「錢是那個女生掉的」，對方才離去，貼文讓網友怒轟，「世界最愛貪小便宜最僥倖心態的國家，台灣，沒有之一。」

原PO前天（15日）於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，15日到新莊好市多消費，進賣場前她看到迎面而來的女生，邊走邊掏口袋的物品，沒發現2千元從口袋掉出來，她急忙喊「錢掉了」。

原PO趕緊上前撿錢想還給女子，前方一名婦人看到2千元想占為己有，用力把原PO的手扯開，她大聲喊「錢是那個女生掉的」，下秒把婦人的手甩開，對方自認理虧摸摸鼻子走人。她把錢還給「物歸原主」，再次經過想搶錢的婦人身邊，忍不住說一句「妳也太誇張了。」

這段經歷網友也看傻眼，「世界最愛貪小便宜最僥倖心態的國家，台灣，沒有之一！」、「這時候妳不用跟她吵啊！妳就叫住前面女生，說妳錢被撿走了，這樣妳就多了戰力了，女生萬一起衝突，那是很可怕的」、「人性最貪婪的一面」、「那婦人也太扯了，當大家沒眼睛嗎？」、「搶錢搶的太兇吧！讓她得逞再通知掉錢者報警」、「跟那位婦人說，舉頭三尺有監視器，什麼年代了還想侵佔」。