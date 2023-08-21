近年受通膨影響，許多民生物資喊漲，民眾荷包最有感，高雄一名男子表示，日前到光華夜市花75元買蝦仁炒飯給孩子當晚餐，回到家翻遍整個餐盒，發現裡面僅3隻蝦仁，讓他氣得說蝦仁炒飯應該改叫『嚇人炒飯』」，貼文掀起逾5千名網友熱烈討論。

原PO前天（19日）於臉書社團《爆料公社》指出，當天晚上8點多，5歲的孩子指定要吃蝦仁炒飯，他到光華夜市花75元買蝦仁炒飯，返家打開餐盒，只看到蛋炒飯，未見到蝦仁，他用湯匙翻遍整個餐盒，發現只有3隻蝦仁。

原PO到Google評論搜尋，看到其他網友也有遇到相似狀況，才知道自己不是唯一個案，他感嘆台灣物價高漲，他能接受漲價，但無法接受偷工減料，「蝦仁炒飯應該改叫『嚇人炒飯』」。

貼文吸引逾5千名網友關注，「3隻真的好扯，我在板橋吃一盤80元，至少10隻以上」、「蝦仁有分大小，但3隻是有點誇張，夜市不要去吃」、「蝦仁炒飯只有3隻蝦真的有點誇張了，會買蝦仁炒飯，就是對蝦子有期待，3隻真的空虛到爆」、「你還買的到75元的，蝦仁當然只給3隻而已啊」。