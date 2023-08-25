台南市大東夜市攤商自救會會長李怡德（左）向夜市管理單位陳情。（洪榮志攝）

台南市知名的大東夜市，市府持有土地2／3、市農會持有1／3。市府持有的2／3土地重新招標後，得標廠商表明不願與原大東夜市吳姓業者合作，導致許多攤商無法繼續擺攤營生，當時砸重金購買的攤位權利也化為烏有。由於吳姓業者避不出面處理，攤商被迫組成自救會，今天晚間在大東夜市舉牌抗議，要求市府主持公道。

大東夜市攤商自救會長李怡德表示，攤商獲悉吳姓業者沒有標到，就開始找他，希望他說明後續格位如何處理；吳姓業者曾於7月31日在大東夜市Line群組，公告確認續約3年的訊息，藉此安撫攤商的情緒，但私底下卻偷偷安排某些飲食區的格位給部分攤商，並收了租金，卻棄多數攤商於不顧，讓他們砸重金購買的攤位權利，一夜之間化為烏有。

李怡德還說，連日來紛紛擾擾，市府也沒有協調處理，放任攤商被坑殺，導致許多攤商生計堪憂，在求助無門下被迫組成自救會，懇請市長黃偉哲為攤商主持公道。

陳情攤商認為，一周少擺攤3天，收入驟減大約一半；當時攤商砸重金購買格位權利，如今不僅全被坑掉，血汗錢化為烏有，得標的業者重新賣格位權利，攤商就是要再被「剝一次皮」。