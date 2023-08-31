在評比方面，外資只給廣達和緯創「表現優於大盤」。

外資指出，台灣四大筆記型電腦ODMs(廣達、仁寶、緯創和英業達)已經報告了7月的銷售情況，個人電腦/筆記型電腦的動能，即7月生產量為1010萬台，月減14%，年減下降17%。然而，由於在AI基礎設施交付之前，雲端訂單軟弱持續存在，廣達、英業達和緯創等雲端ODMs的7月銷售情況都在預期之下。

外資認為，預計廣達和英業達的營收動能，應該會隨著未來幾個月AI項目的交付而迅速恢復，而緯創則可能在2023年底前相對較遲地進入高峰期。

廣達7月銷售額為869億新台幣，年減33%，低於市場估值，可能因為MacBook增長放緩，以及市場考慮從第三季度末開始的AI基礎設施增長，導致雲端需求持續疲弱。7月的筆記型電腦出貨量為380萬台，月減25%，年減28%。廣達AI訂單動能強勁，已宣布上修今年AI伺服器產品營收成長率，從年增個位數百分比上調至雙位數增長。廣達伺服器客包括亞馬遜、微軟、Google與Meta等四大雲端服務供應商(CSP)訂單，並與輝達合作開發DGX與HGX等AI伺服器。