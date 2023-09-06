新北市文化局與ICRT共同製播全新「New Taipei Getaway-新北輕文旅」雙語廣播單元以及系列影音節目於6日開播，以新北市美學廊帶為主軸，製播深入淺出的單元，帶領聽眾探索藍天海岸(古蹟文化)、都會探索(府中美學)、綠色山林(茶山文化)、紅色陶寶(三鶯文化)、和黃金山城(礦業文化)5條美學廊帶。

文化局從去年開始和ICRT合作播出「New Taipei Getaway-新北輕文旅」節目，節目中提供實用英語教學，最新單元將於每周3晚上7時10分、連續10周，由ICRT當家DJ Joseph分享包含鼓技、藝術、文化等新北美學廊帶的文化特色，延伸介紹主題景點，也會和聽眾進行互動贈獎活動。

另外，新北市10月預計舉辦重磅藝文活動，ICRT也規畫開箱「2023台灣設計展」一系列雙語資訊單元，介紹展覽亮點及策展理念，邀請聽眾到設計展現場感受文化設計之美。同時，ICRT直播室更進駐2023台灣設計展現場，由主播與現場參展民眾互動，炒熱空中及現場氣氛。