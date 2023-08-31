日本24日開始排放福島核汙水，結果引起鄰近國家抗議聲不斷，中國大陸開第一槍禁止日本海鮮進口，台灣民眾也擔心會不會造成水質汙染，間接讓海鮮、海產、海鹽也受到影響，結果駐日代表謝長廷就表示說，微量的放射性對身體是有益的，《中時新聞網》Youtube頻道實際來到市場進行街訪，了解民眾跟賣魚攤商的想法。

Youtube節目《街頭大聲公》針對「福島排放核汙水，是否會對海鮮有疑慮」的題目展開訪問。民眾紛紛回應，「非常反對，吃下去不能拉出來，吃下去不知道是什麼東西，檢驗又沒有很明確」、「當然會怕阿，核汙水連韓國都會怕，台灣怎麼不會怕，大型的魚都有洄游性」、「地球的海洋只有一個，排放核汙水會影響到全世界人民，影響到我們健康跟我們生態」、「核汙水應該再作一些加工，會減少吃海鮮」。

至於「日本排放核汙水，對賣魚生意有什麼影響？」魚販回應，「現在才開始，還不曉得，要在一段時間，我們都是有產地，不會賣日本貨」、「多多少少受影響，現在還可以買，之後核汙水流到台灣，民眾應該就不太敢買了」、「當然會阿，政府要把關，不然消費者跟業者有什麼保障，買的人確實有變少」、「很多魚都不能吃，尤其是生魚片」。

不過也有一些民眾無懼含氚核廢水，稱「不會阿，一排放不是馬上流到這邊，消費者在那邊緊張，沒必要緊張」、「不會少吃魚，我身體很好，到時候人家掛了，我不一定會掛」。