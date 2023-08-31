台北市長蔣萬安近日赴陸參加上海台北雙城論壇，並在30日開幕式喊出「雙城好，兩岸好」，讓外界對兩岸關係回暖多了一份期待，有民調顯示，近半數民眾認為蔣此舉有助於兩岸和平。

《Yahoo民調》30日發起投票，截至今（31）日早上11點30分，已有超過4600人參與，針對題目「蔣萬安赴雙城論壇，與上海市長會晤，你認為對兩岸和平是否有幫助？」有26.3%的民眾認為「非常有幫助」、21.6%的網友表態「還算有幫助」、「不太有幫助」占16.5%、「完全沒幫助」占21.9%，剩下13.7為「不知道／沒意見」。

對上述數據展開進一步分析，認為蔣萬安出席雙城論壇對兩岸和平採正面的態度的民眾為47.9%（包括非常有幫助、還算有幫助）；而採負面態度的民眾則為38.4%（包括不太有幫助、完全沒幫助）。

另對於「蔣萬安赴上海參加雙城論壇，你是否關注？」的提問，「非常關注」的民眾占22.9%、「還算關注」的網友占23.9%、「不太關注」的參與者占19.8%、「完全不關注」的人則占23.9%、剩下9.5%是「不知道/沒意見」。