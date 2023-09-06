2024立委選舉還有約4個月時間，台北市8個選區競爭激烈，台北市長蔣萬安今(6日)分析，對國民黨來說是北士林北投、南士林大同較困難，中正萬華複雜，其餘5區穩定。但前立委郭正亮認為，松山信義區，國民黨立委參選人徐巧芯也要小心，因為對手是新潮流嫡系的許淑華，非常強，徐要爭取同黨現任立委費鴻泰的支持者的理解，不過仍看好徐巧芯勝選。

郭正亮今(6日)在中天節目《綠也掀桌》表示，除了北士林北投、南士林大同這2區以外，松山信義選區，徐巧芯也要小心，因為許淑華非常強，徐巧芯要用力整合費鴻泰的票源，因為費鴻泰的地方實力也很堅強。

郭正亮指出，許淑華是新潮流的嫡系，上次只輸給費鴻泰6000票，其中有反送中和民眾黨參選的因素，不過這次民眾黨支持者應該會投給徐巧芯。

郭正亮強調，徐巧芯會贏但是要謹慎，徐現在很努力在拜訪支持費鴻泰的里長，這件事費也不好介入，只能靠徐巧芯秀出誠心，取得費鴻泰支持者的諒解，不過問題沒那麼大，還是會當選。

對於蔣萬安評估的複雜選區中正萬華，和2個困難選區北士林北投、南士林大同，郭正亮認為，這3區應該都是民進黨會當選，僅北士林北投不知道泛藍的國民黨參選人張斯綱、無黨參選人侯漢廷，最終能否只有1人登記參選，應該還是有一點點整合的機會。