2024大選備受各界關注，根據一份今（11）日公布的最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度為29.5%，相較於先前民調大幅增加了5.3個百分點。對此，前立委郭正亮分析認為，侯友宜的支持度會上升，是因鴻海創辦人郭台銘激發藍營危機意識，以及大家發現，侯是個穩扎穩打、不會吹牛的人。

《ETtoday》今公布了最新的2024大選民調，若明年大選是三腳督戰局，民進黨總統參選人賴清德、侯友宜與民眾黨參選人柯文哲，支持度依序為：36.5%、29.5%、22.9%。其中，侯友宜是唯一支持度上升的參選人，相較於上次於8月下旬所作之民調上升5.3個百分點，此外，侯在20-29歲年輕族群、國民黨認同者的支持度都有明顯提升。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，會有這樣的結果，首先是因郭台銘參選總統，激發了國民黨的危機意識，也讓侯友宜的幕僚知道，拋出政策的速度必須要快一點。

郭正亮接著說，有些候選人提出了政見後，就會「一直往前衝」，如總統蔡英文2016年時提出「2025非核家園」，到現在該政策已做不到，卻死不承認，而侯友宜的狀況則相反，他一直是個穩扎穩打、沒什麼特別的花招的人，他日前提出65歲以上民眾在排富之後免健保費就是一例，「做久了之後，大家大概就知道他是個實實在在，不會吹牛的人」。