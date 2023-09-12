2024總統大選逼近，《ETtoday新聞雲》11日上午公布最新一波民調，在民進黨參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」的狀況，賴獲36.5%，但侯一下子提升5.3個百分點，來到29.5%居次；柯則是22.9%，值得注意的是，侯是唯一支持度上升的參選人。對此，前立委郭正亮11日就表示，「ETtoday這份民調是侯、柯兩個人加起來領先賴清德15％，這是一個非常重要的東西」，引發討論。

郭正亮11日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「ETtoday的民調跟美麗島有一點非常不同，雖然美麗島也是侯友宜變成第二，但侯跟柯加起來還是輸賴清德，但ETtoday就不是這樣，ETtoday是這兩個人加起來領先賴清德15％，這是一個非常重要的東西」。

郭正亮更說，「我覺得我們還要多看一點民調，因為美麗島的民調一直都給我侯加柯都輸賴的感覺，我覺得賴清德不可能高到這種程度，這不太合理，因為我周邊的人都不太喜歡民進黨，都主張下架民進黨，因此這在邏輯上有點怪，所以我是覺得賴清德還是有危機感」。