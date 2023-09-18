進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲17日傳出請辭獲准，遭前行政院長蘇貞昌駁斥是「有心人放話」。國民黨台北市議員李彥秀分析，可見民進黨內部派系鬥爭，且在談判不分區立委、選舉資源。

李彥秀指出，由蘇貞昌駁斥陳吉仲請辭獲准的消息，顯然是民進黨內派系鬥爭，陳吉仲在幾次民調中都是厭惡值最高的政務官，理應下台10次都不夠，但「小英男孩」官做愈爛愈有人力挺，民進黨準備全黨挺1人，不只是因為陳吉仲先前有戰功，和蘇貞昌互動也不錯，陳對在野黨嘴巴愈硬，得到愈多黨內掌聲。

她表示，而要不要換人需要行政院長陳建仁和蔡英文總統拍板，也就是派系要談。

她說，民進黨內最重要的3個人都神隱，包含蔡總統只說「禁得起檢視」外，再沒說過一句話；副總統、民進黨總統參選人且是民進黨主席的賴清德，從來沒有對雞蛋爭議有任何交代，在民進黨中常會也沒有做出任何要求；陳建仁同樣沒有罵過陳吉仲。

李彥秀評估，雞蛋爭議已引起民怨，對於賴清德選情有危險，民進黨不能輕忽，而民黨內不分區立委、選舉資源都還在談判，國人的健康恐怕是受傷、吃虧最多的，蔡總統應該要到立院做國情報告。