荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）就制裁大陸發表看法，他認為，制裁只會提升大陸的創新能力。針對美國制裁華為，甚至有據美媒報導，為了調查，FBI設局尋找華為涉嫌犯罪的證據。前立委郭正亮表示，ASML是最擔心的；不過，這次衝擊最大的，並不是蘋果手機，而是高通。

郭正亮10日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，ASML是最擔心的，因為它知道中國大陸快製造出DUV，萬一中國大陸被逼到5年內也做出DUV， ASML不就完蛋了嗎？這次衝擊最大的，不是蘋果手機，而是高通。如果中芯做得出高通通訊晶片，7奈米、5奈米都做得出來，誰還要買高通晶片。而且中芯價格一定比高通便宜，搞不好還會外延到中國大陸其他本土手機，高通怎麼辦？

郭正亮接著指出，高通在中國大陸營收佔62％，所以高通股價跌幅超過蘋果。蘋果並不是因為華為衝擊，因為估計華為今年到年底出貨量大概幾百萬支，可是明年衝擊就大了，華為開始對出貨量有信心，所以華為還會出其他系列，去年是3000萬支，今年超過4000萬支是沒什麼問題，明年可能是6000萬支、7000萬支，銷售量慢慢就回來了。