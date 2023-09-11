2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委郭正亮10日就表示，「我覺得藍白在國會的合作是確定的，現在只是在選前，大家是不是要讓這個總統合作更往前走。在這裡面韓國瑜真的有角色，因為韓國瑜真的就是公道伯，跟侯跟柯都認識，都有一定的交情，這一波打巴西雞蛋的案子，國民黨就是一個有力的在野黨，我覺得這很重要」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「我覺得藍白在國會的合作是確定的，現在只是在選前，大家是不是要讓這個總統合作更往前走。在這裡面韓國瑜真的有角色，因為韓國瑜真的就是公道伯，跟侯跟柯都認識，都有一定的交情，我認為侯加柯還有往上的空間，但誰會得分我不知道」。郭正亮也坦言，「侯友宜最近是打得不錯，最近政策政見連續在攻，我們常看到的是民眾黨的立院黨團比較弱，他的民意代表也沒幾個」。

郭正亮也提到，「這一波打巴西雞蛋的案子，我認為國民黨感覺就是一個有力的在野黨，我覺得這很重要，未來立法院開議之後，我甚至認為這個可能是勝選關鍵」，郭正亮認為，「國民黨整體比較有戰力、也比較熟悉，有沒有辦法在總質詢、部會質詢，針對巴西雞蛋的弊案，一路打兩個月，我認為這個非常重要」。

最後郭正亮更說，「賴清德這個人不容易講錯話，所以他民調要明顯的下降不容易，只會因為執政出問題，民調才會下降，這就是國民黨的機會，就是針對一個明顯很有問題的弊案深挖，立法院這個會期打到12月真的是很關鍵」。