擁有百萬粉絲的YouTuber「不要鬧工作室」日前赴日旅遊，在街頭搭訕女性，竟意外搭訕到日本議員女兒，被對方「約泡茶」，但最終結局大反轉，連自己都沒想到。

「不要鬧工作室」創辦人強尼在日本街頭搭訕女性，並邀請對方來台遊玩，對方則表示要先詢問爸爸的意見，當場打了電話。爸爸聽到後馬上開始追問「誰？」、「那個有地下室的傢伙嗎」，接著堅決表示不行，並指示女兒「把他帶來我的地盤，我們來喝個茶好好聊聊」，強尼這才知道，自己搭訕到的竟是石川縣議員近藤和也的女兒。

日本石川縣議員近藤和也得知後，約強尼「泡茶」，開口第一句就問「聽說你想帶我女兒去台灣」，讓一行人以為大難臨頭。(圖／不要鬧工作室YouTube)

強尼硬著頭皮赴約，對方泡好茶等待，第一句就問「聽說你要帶我女兒到台灣？」，不過近藤接下來熱心招待強尼，並述說自己與台灣的緣份。原來近藤10年前以及4年前都有造訪過台灣，他坦言對台灣的印象就是「很熱」，但自己非常喜歡台南。

近藤最後答應了女兒赴台灣的請求，他也對強尼表示，希望可以帶女兒去台南玩玩，享受當地美食，接著邀請台灣觀眾到石川縣作客，吃海鮮、泡溫泉。