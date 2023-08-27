「夜經濟」、「港人北上」近日在香港成為熱門話題，尤其9月深圳考慮進一步放寬擺放地攤限制，夜經濟規模將再升級。目前地攤放寬相關政策尚未明朗，已經有深圳的攤販先一步開始在蓮塘口岸擺攤形成「小夜市」，方便港人打包過關回港。

深圳市今年5月修訂《市容和環境衛生管理條例》，當中提到9月開始不再全面禁止路邊攤，擬允許街道辦根據「方便群眾、佈局合理、監管有序」的原則劃定攤檔經營場所。深圳城管單位說明，具體可擺攤地點清單、申請細節條例需要在9月1日於政府網站查詢；港人應可以擺攤，只需申請即可，但具體細則仍要看9月公布的新條例。

但據香港01報導，記者發現，深圳的街道、巷口、公園甚至馬路邊已經出現不少流動攤販，城管也不會驅趕，甚至有意劃定區域讓他們「試營運」，對於將要來的新政攤販多持觀望態度，多數小販認為地攤不可能全面放開，有小販推估，「可能會劃定區位，酌情一天收100到200元人民幣攤位費，到時候再考慮擺不擺」。

而政策實施方式具體落地前，隨著夜晚臨近，蓮塘口岸地鐵站A出口擺攤的流動商販們自動形成一條10多公尺的小夜市，延伸至口岸商業城附近。有賣花的，賣水果飲料及自製零食的，甚至還有賣古玩瓷器的商販，種類繁多，不少往來的港人及附近居民會駐足購買。

賣手打檸檬茶的大姐介绍，這裡許多攤販與自己一樣，過去在東湖公園擺攤，「東湖公園裡面有很多擺攤的，有不要錢的也有要錢的（攤位錢），那些要錢的就沒有被趕。」她透露，東湖公園收費攤位一天要交200多元，一個月成本與租門店無異，收入無法負擔成本的大姐被驅趕多次後，決定來到口岸。